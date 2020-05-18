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Шевченко озвучив наступну ціль збірної України

08:00 801 Читать на русском
Шевченко озвучив наступну ціль збірної України
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився найближчими планами "синьо-жовтих".

"Зараз моя робота – це збірна України. У цієї команди я бачу велике майбутнє.

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Зараз ми з асистентами дуже багато аналізуємо, готуємо багато матеріалів щодо участі у майбутній Лізі націй. Це наша наступна мета. У нас дуже важка група (Німеччина, Іспанія, Швейцарія, Україна – прим.). Нині я повністю сконцентрований на роботі з національною командою. Для мене це головний пріоритет", – розповів Шевченко для програми Великий футбол.

Нагадаємо, під керівництвом Шеви збірна України з першої сходинки змогла кваліфікуватись на Євро-2020, яке відбудеться у 2021 році.

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Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Ліга націй
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