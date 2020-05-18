Шевченко озвучил следующую цель сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ближайшими планами "сине-желтых".

"Сейчас моя работа – это сборная Украины. В этой команды я вижу большое будущее.

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Сейчас мы с ассистентами очень много анализируем, готовим много материалов об участии в предстоящей Лиге наций. Это наша следующая цель. У нас очень тяжелая группа (Германия, Испания, Швейцария, Украина – прим.). Сейчас я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это главный приоритет ", – рассказал Шевченко для программы Великий футбол.

Напомним, под руководством Шевы сборная Украины с первого места смогла квалифицироваться на Евро-2020, которое состоится в 2021 году.

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