Шевченко оцінив підтримку збірної України у різних містах

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не приховує радості від збільшення вболівальницької бази національної команди.

"За останні роки все більше вболівальників відвідують виїзні матчі. Це дуже стимулює гравців до нових перемог

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В якому місті найкомфортніше грати? Я вважаю, неправильно порівнювати вболівальників з різних міст, ми всі одна сім'я, ми переживаємо за наш футбол, за наше покоління. Зараз з'явилась позитивна хвиля від фанатів щодо національної команди. Я завжди про це нагадую своїм футболістам.

Наша мета була грати у різних містах, щоб повернути людей на стадіон. Дати можливість нашим прихильникам подивитись гру збірної у Львові, Одесі, Харкові та інших містах", – сказав Шевченко в ефірі програми "Мова футболу".

Нагадаємо, збірна України зустрінеться в рамках відбору до Євро-2020 з Литвою та Португалією 11 та 14 жовтня відповідно.

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