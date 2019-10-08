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Шевченко оценил поддержку сборной Украины в разных городах

23:21 49 Читати українською
Шевченко оценил поддержку сборной Украины в разных городах
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не скрывает радости от увеличения болельщицкой базы национальной команды.

"За последние годы все больше болельщиков посещают выездные матчи. Это очень стимулирует игроков к новым победам.

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В каком городе комфортнее играть? Я считаю, неправильно сравнивать болельщиков из разных городов, мы все одна семья, мы переживаем за наш футбол, за наше поколение. Сейчас появилась положительная волна от фанатов относительно национальной команды. Я всегда об этом напоминаю своим футболистам.

Наша цель была играть в разных городах, чтобы вернуть людей на стадион. Дать возможность нашим поклонникам посмотреть игру сборной во Львове, Одессе, Харькове и других городах", – сказал Шевченко в эфире программы "Мова футболу".

Напомним, сборная Украины встретится в рамках отбора к Евро-2020 с Литвой и Португалией 11 и 14 октября соответственно.

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