Раніше головними кандидатами на посаду головного тренера Польщі вважали Андрія Шевченка і Адама Навалку. Тепер до них приєднався і 59-річний Ян Урбан, який очолює Гурнік Забже, а раніше працював у Легії, Осасуні, Леху та низці інших клубів.

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Втім, Цезари Кулеша закликав не спекулювати на цій темі. Президент PZPN вкотре повторив, що ім'я нового тренера назвуть 31 січня.

"Поки я не виберу нового тренера національної збірної, можу сказати, що всі кандидати в грі. Дотримуюся плану, про який вже говорив. Перш ніж оголосити ім'я тренера, я не буду розповідати про свої дії.

Наразі вирішив не надавати жодної інформації, тому що вона недоречна. Коли я зроблю остаточний вибір і підпишу договір, тоді й буде час поговорити про це. У перемовинах щодо вибору нового наставника все йде добре", – цитує Кулешу Przeglad Sportowy.

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