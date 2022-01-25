"Шевченкові готові платити 2,5 млн євро? Це понад 10 млн злотих. Якщо він підпише контракт на 2 роки, то, відповідно, заробить більше 20-ти мільйонів. Я думаю, що таких грошей вистачило б, щоб заплатити польському тренеру за 10 років. У нас що, якісь комплекси? Невже Польщі потрібен дорогий іноземний тренер, щоб показати світу, що ми можемо його собі дозволити?

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Навіть Паулу Соуза, який був не найдешевшим, не заробляв стільки. Почувши ці суми і дивлячись на тренерські досягнення Шевченка, на місці Цезари Кулеші я б шукав поляка.

На мою думку, Шевченко – такий самий тренер, як і Пауло Соуза. Ні кращий, ні гірший, і такий же недосвідчений. Я не знаю, що він міг би дати нашій команді. Потрібен польський тренер, який міг би перебудувати команду з прицілом на майбутнє. Для цього потрібен професіонал, який вже чогось досяг у своїй роботі, а не з однією командою", – цитує 44-річного Каміля Косовскі Sportowe Fakty з посиланням на Przeglad Sportowy.

Ім'я нового тренера збірної Польщі оголосять 31 січня. Головними кандидатами вважають Андрія Шевченка (якому, щоправда, потрібно розірвати контракт з Дженоа) та Адама Навалку.

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