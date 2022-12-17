"Мессі – символ Аргентини. Легенда, один із найкращих гравців усіх часів. Його можна поставити в один ряд з Марадоною та Пеле. Такий гравець заслуговує на перемогу на чемпіонаті світу.

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Великою історією стане не лише те, що він зробив у своїй кар'єрі, а й те, як він грає зараз. Він абсолютний лідер, який проводить чудові матчі, забиває хороші голи, робить передачі партнерам по команді. Він справжній лідер та капітан.

Але з іншого боку є дуже сильна, збалансована команда Франції. Кіліан Мбаппе – дуже сильний гравець. Час Мессі спливає, а новою зіркою стає Мбаппе. Кіліан уже виграв Кубок світу. Це буде дуже захоплююча та цікава гра", – сказав Шевченко в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

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