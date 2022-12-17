"Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

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Большой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он сейчас играет. Он абсолютный лидер, проводящий отличные матчи, забивающий хорошие голы, отдающий передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан.

Но с другой стороны очень сильная, сбалансированная команда Франции. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок. Время Месси истекает, а новой звездой становится Мбаппе. Килиан уже выиграл Кубок мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра", – сказал Шевченко в интервью Sky Sports.

Напомним, финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.

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