Колишня зірка Ліверпуля та низки інших клубів Джеймі Реднапп зізнався, що мав розмову з Андрієм Шевченком напередодні чвертьфіналу Євро-2020.

"Я запитав його, чи не приготував він для нас якісь тактичні сюрпризи. Звичайно, він нічого не розповів. Пробач, Гарете, я пробував, але він не здався.

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Шева не вважає, що вони вже програли. Він хоче, щоб Україна змагалася і перемагала. Як тренер він багато працював, щоб проявити себе якомога краще. Він майже пішов у політику і хотів стати професіональним гравцем у гольф, але тепер він знайшов свою справжню пристрасть.

Я буду здивований, якщо він не тренуватиме клуб найближчим часом, можливо, навіть в АПЛ. Але, Боже, сподіваюся, у суботу ввечері твоя удача нарешті вичерпається. Вперед, Англіє!" – цитує Реднаппа-молодшого Daily Mail.

Зауважимо, збірна України зустрінеться з англійцями вже сьогодні, 3 липня. Матч на римському Стадіо Олімпіко розпочнеться о 22:00.

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