"Я спросил его, не приготовил ли он для нас какие-то тактические сюрпризы. Конечно, он ничего не рассказал. Прости, Гарет, я пробовал, но он не сдался.

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Шева не считает, что они уже проиграли. Он хочет, чтобы Украина боролась и побеждала. Как тренер он много работал, чтобы проявить себя как можно лучше. Он почти ушел в политику и хотел стать профессиональным игроком в гольф, но теперь он нашел свою настоящую страсть.

Я буду удивлен, если он не будет тренировать клуб в ближайшее время, возможно, даже в АПЛ. Но, Боже, надеюсь, в субботу вечером твоя удача наконец иссякнет. Вперед, Англия!" – цитирует Реднаппа-младшего Daily Mail.

Заметим, сборная Украины встретится с англичанами уже сегодня, 3 июля. Матч на римском Стадио Олимпико начнется в 22:00.

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