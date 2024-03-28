"Ще раз хочу подякувати ЗСУ. Нашим хлопцям і дівчатам, які дають нам цю можливість грати у футбол для нашої країни, для наших вболівальників. Хочу подякувати президенту України за постійну підтримку команди. Хочу подякувати кожному вболівальнику, кожній людині, яка переживає за футбол і за країну.

Євро-2024: календар матчів збірної України у груповому турнірі

Були дуже складні матчі. Розуміємо, що коли ти припускаєшся якоїсь помилки, вона може тобі коштувати дуже багато. Було видно якусь нервозність, але у другому таймі, коли вже почали контролювати м'яч, хлопці знайшли нитку гри. Дуже гарний гол Циганкова, нам у першій грі його не вистачало, адже він набрав класну форму. Дуже радий за Мудрика, який забив другий гол, він набирає обертів. Будемо чекати від нього найкращого на Євро.

У нас була 100% віра в наших футболістів, в тренерський склад. Сергій Станіславович зробив просто неймовірну роботу. Він прийняв команду в дуже важкий момент, повністю змінив її. У команди з'явився міцний характер. Було дуже важливо, що навіть програючи 0:1, ми розуміли, що ніколи не зламаємося і будемо грати до кінця. Команда все зробила.

У цьому відбірному циклі ми бачили дуже багато камбеків, але цей (проти Ісландії – прим. "Футбол 24"), думаю, був найкращий. Ми вірили в нашу перемогу, вірили в нас. У нас дуже талановиті люди, ми зможемо подолати все", – заявив Шевченко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, саме Андрій Шевченко був головним тренером збірної України на Євро-2020. У січні цього року його обрали президентом УАФ. Сергій Ребров, який очолив національну збірну минулого року, здобув аж 4 вольові перемоги – у матчах з Північною Македонією, Мальтою, Боснією та Ісландією.

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