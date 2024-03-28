"Еще раз хочу поблагодарить ВСУ. Наших ребят и девушек, которые дают нам эту возможность играть в футбол для нашей страны, для наших болельщиков. Хочу поблагодарить президента Украины за постоянную поддержку команды. Хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого человека, который переживает за футбол и за страну.

Евро-2024: календарь матчей сборной Украины в групповом турнире

Были очень сложные матчи. Понимаем, что когда ты допускаешь какую-то ошибку, она может тебе стоить очень много. Было видно какую-то нервозность, но во втором тайме, когда уже начали контролировать мяч, ребята нашли нить игры. Очень хороший гол Цыганкова, нам в первой игре его не хватало, ведь он набрал классную форму. Очень рад за Мудрика, который забил второй гол, он набирает обороты. Будем ждать от него лучшего на Евро.

У нас была 100% вера в наших футболистов, в тренерский состав. Сергей Станиславович проделал просто невероятную работу. Он принял команду в очень тяжелый момент, полностью изменил ее. У команды появился крепкий характер. Было очень важно, что даже проигрывая 0:1, мы понимали, что никогда не сломаемся и будем играть до конца. Команда все сделала.

В этом отборочном цикле мы видели очень много камбэков, но этот (против Исландии – прим. "Футбол 24"), думаю, был лучший. Мы верили в нашу победу, верили в нас. У нас очень талантливые люди, мы сможем преодолеть все", – заявил Шевченко в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, именно Андрей Шевченко был главным тренером сборной Украины на Евро-2020. В январе этого года его избрали президентом УАФ. Сергей Ребров, который возглавил национальную сборную в прошлом году, одержал аж 4 волевые победы – в матчах с Северной Македонией, Мальтой, Боснией и Исландией.

Ребров снова удивил, Анчелотти для лидера сборной Украины – Мудрик в космосе, и лучший в уникальной команде не он