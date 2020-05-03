Шевченко назвав головного фахівця з пенальті

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав, як свого часу налаштовувався на виконання одинадцятиметрових ударів.

"Пенальті завжди бив по-різному, але найчастіше – по воротарю. Нас готували, говорили, як себе ведуть голкіпери, але удар з 11-метрової позначки – це в першу чергу психологія.

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Буває, воротарі добре грають. У них набагато менше шансів, але найкращі з них якраз і відрізняються такою майстерністю. Можу точно сказати, що для мене головним фахівцем у цьому питанні серед голкіперів завжди був Олександр Шовковський", – сказав Шевченко у коментарі виданню Zbirna.com.



Нагадаємо, Андрій зіграв у складі збірної України 111 матчів і забив 48 голів.

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