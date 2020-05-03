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Шевченко назвал главного специалиста по пенальти

12:26 59 Читати українською
Шевченко назвал главного специалиста по пенальти
Андрей Шевченко реализует победный пенальти в ворота Ювентуса / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как в свое время настраивался на выполнение одиннадцатиметровых ударов.

"Пенальти всегда бил по-разному, но чаще всего – по вратарю. Нас готовили, говорили, как себя ведут голкиперы, но удар с 11-метровой отметки – это в первую очередь психология.

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Бывает, вратари хорошо играют. У них гораздо меньше шансов, но лучшие из них как раз и отличаются таким мастерством. Могу точно сказать, что для меня главным специалистом в этом вопросе среди голкиперов всегда был Александр Шовковский", – сказал Шевченко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Андрей сыграл в составе сборной Украины 111 матчей и забил 48 голов.

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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Шовковский Александр Шовковский Сборная Украины
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