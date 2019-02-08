Шевченко назвав двох наставників, які найбільше вплинули на формування його тренерського стилю

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як йому вдалося пристосуватися до тренерської роботи після завершення кар'єри футболіста.

"Уже повністю вбив футболіста всередині себе. Мені знадобилося кілька років після завершення кар'єри в 2012-му році, щоб зробити це. Однак тепер я прекрасно відчуваю різницю у відповідальності, яку несе тренер в порівнянні з гравцем. Коли ви – тренер, то ви, в першу чергу, повинні бути наставником.

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Гравець, зазвичай, відповідає тільки за себе. Тренер відповідає за всіх, умовно, за 50 осіб, з якими він працює. Різниця в робочому навантаженні дійсно величезна, і ви повинні пристосуватися до неї. Зокрема, подумки. Однак мені це дійсно подобається. Я дуже чекав цієї роботи, готувався до неї протягом декількох років. Дуже радий, що очолюю збірну України, головну команду в моєму житті.

Так, я можу сказати, що в моєму житті було дійсно багато великих наставників. Я вчився у кожного протягом всієї моєї кар'єри.

Перш за все, я повинен згадати великого Валерія Лобановського, який був моїм тренером в київському Динамо. Він навчив нас грати в футбол, створив з нас хорошу команду. Головне, що я дізнався від нього, це його принцип: в футболі немає дрібниць – ніщо не може бути проігнороване, увагу потрібно приділяти кожній деталі. Тепер, як тренер, я бачу це більш чітко.

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Друга людина – Карло Анчелотті. Тільки в Італії я дійсно зрозумів, що таке тактика. Те, як вони працювали над тактичною стороною гри, було неймовірно. Рівень їх роботи в цій галузі був непорівнянний з іншими країнами, їм не було рівних", – цитує Шевченка FourFourTwo.