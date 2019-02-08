Шевченко назвал двух наставников, которые больше всего повлияли на формирование его тренерского стиля

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как ему удалось приспособиться к тренерской работе после завершения карьеры футболиста.

"Уже полностью убил футболиста в себе. Мне понадобилось несколько лет после завершения карьеры в 2012 году, чтобы сделать это. Однако теперь я прекрасно чувствую разницу в ответственности, которую несет тренер по сравнению с игроком. Когда вы – тренер, то вы, в первую очередь, должны быть наставником.

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Игрок, как правило, отвечает только за себя. Тренер отвечает за всех, условно, за 50 человек, с которыми он работает. Разница в рабочей нагрузке действительно огромная, и вы должны приспособиться к ней. В частности, мысленно. Однако мне это действительно нравится. Я очень ждал этой работы, готовился к ней в течение нескольких лет. Очень рад, что возглавляю сборную Украины, главную команду в моей жизни.

Да, я могу сказать, что в моей жизни было действительно много великих наставников. Я учился у каждого на протяжении всей моей карьеры.

Прежде всего, я должен вспомнить великого Валерия Лобановского, который был моим тренером в киевском Динамо. Он научил нас играть в футбол, создал из нас хорошую команду. Главное, что я узнал от него, это его принцип: в футболе нет мелочей – ничто не может быть проигнорировано, внимание нужно уделять каждой детали. Теперь, как тренер, я вижу это более четко.

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Второй человек – Карло Анчелотти. Только в Италии я действительно понял, что такое тактика. То, как они работали над тактической стороной игры, было невероятно. Уровень их работы в этой области был несопоставим с другими странами, им не было равных", – цитирует Шевченкоа FourFourTwo.