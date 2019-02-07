Збірна України втратила 2 позиції в оновленому рейтингу ФІФА, чемпіон Азії Катар різко піднявся

ФІФА оновила рейтинг національних збірних, Україна опустилась на 30 сходинку, тоді як Катар після перемоги в Кубку Азії піднявся на 38 позицій.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна втратила 2 позиції та опустилась на 30 сходинку.

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Протилежна ситуація у збірної Катару. Тріумфатор Кубка Азії-2019 піднявся на 38 позицій і займає тепер 55 сходинку. Нагадаємо, країна з Аравійського півострова є господарем чемпіонату світу-2022.

Збірна України 26 березня розпочне відбірковий цикл Євро-2020 матчем проти чинного чемпіона Європи Португалії.

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