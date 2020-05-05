Шевченко лише замикає трійку найкращих пенальтистів збірної України

Рейтинг найвлучніших пенальтистів України має несподіваних лідерів.
Український форвад Бурсаспора Євген Селезньов та наставник Ференцвароша Сергій Ребров очолюють рейтин найвлучніших виконавців 11-метрових в історії нашої національної команди – 4 з 4, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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На третій сходинці розташувався нинішній керманич збірної України Андрій Шевченко (6/7), а замикає четвірку вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко (4/5).
У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов провів 22 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.
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