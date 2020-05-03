Селезньов зізнався, в яких європейських топ-клубах міг опинитися свого часу

Український легіонер турецького Бурсаспора Євген Селезньов розповів, де міг продовжити свою кар'єру.

"Зрозуміло, що у мене не було пропозицій від Реала чи Барселони. Галатасарай хотів мене після фіналу Ліги Європи. Коли я вже був у Туреччині, вони двічі офіційно пропонували контракт.

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Раніше було багато пропозицій з Англії, особливо в молодості – Болтон, Астон Вілла. Але я не знав англійської, був ще дитиною, не хотів міняти своє життя. Прагнув жити у рідному місті. Не думав, що Шахтар чи Дніпро гірші, аніж ці клуби. За останній час була пропозиція з Риму, не буду називати команду. Мені було 29 років. Але в той момент були певні проблеми і нецікаво було змінювати Дніпро навіть на топ-команду.

Зараз, може, і шкодую. Але з іншого боку я пожив у Іспанії, мені цього вистачило. Там надивився такого, що з футболом захотілося закінчувати. Ще Брюгге кликав, але це дивлячись для кого топ-клуб. Чому не поїхав до Європи раніше? Дурний був, молодий. Що ще сказати. Не було старшого товариша, який міг би порадити. Зрештою, на той момент я не вважав, що Шахтар гірший за ті команди з Англії – ми в плей-офф кубка УЄФА обіграли Тоттенхем", – сказав Селезньов на сторінці видання Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Селезньов – вихованець донецького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у Шахтарі у 2002 році, за який виступав до 2009-го. Згодом Євген ще двічі повертався до табору "помаранчево-чорних": у сезоні 2011/12 та у 2016 році. Окрім "гірників" встиг пограти за київський Арсенал, Дніпро, російську Кубань, іспанську Малагу та турецькі Карабюкспор, Акхісар Беледієспор та Бурсаспор.

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