Шевченко только замыкает тройку лучших пенальтистов сборной Украины

Рейтинг самых метких пенальтистов Украины имеет неожиданных лидеров.
Украинский форвад Бурсаспором Евгений Селезнев и наставник Ференцвароша Сергей Ребров возглавляют рейтин самых метких исполнителей 11-метровых в истории нашей национальной команды – 4 из 4, сообщает официальный сайт УАФ.
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На третьей строчке расположился нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко (6/7), а замыкает четверку вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко (4/5).
В нынешнем сезоне чемпионата Турции Селезнев провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.
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