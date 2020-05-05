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Шевченко только замыкает тройку лучших пенальтистов сборной Украины

09:48 94 Читати українською
Шевченко только замыкает тройку лучших пенальтистов сборной Украины
Евгений Селезнев и Андрей Шевченко / Фото УАФ

Рейтинг самых метких пенальтистов Украины имеет неожиданных лидеров.

Украинский форвад Бурсаспором Евгений Селезнев и наставник Ференцвароша Сергей Ребров возглавляют рейтин самых метких исполнителей 11-метровых в истории нашей национальной команды – 4 из 4, сообщает официальный сайт УАФ.

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На третьей строчке расположился нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко (6/7), а замыкает четверку вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко (4/5).

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Селезнев провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Сергей Ребров Сергей Ребров Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Евгений Селезнев Евгений Селезнев
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