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Коноплянка дебютує за Шахтар у матчі проти Колоса – пряма трансляція поєдинку

10:55 1213 Читать на русском
Коноплянка дебютує за Шахтар у матчі проти Колоса – пряма трансляція поєдинку
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Євген Коноплянка дебютує за новий клуб у спарингу проти Колоса. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу на "Футбол 24".

Товариський матч між Колосом та Шахтарем розпочнеться об 11:00. Відзначимо, що Євген Коноплянка дебютує за "гірників" у цьому матчі.

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Додамо, що трансляція першого тайму матчу пройде на офіційному сайті Шахтаря, а другий вже на YouTube-каналі "гірників".

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Колос Колос Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар
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