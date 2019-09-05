Коноплянка дебютує за Шахтар у матчі проти Колоса – пряма трансляція поєдинку

Світ — 09:56 5781
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Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідборуЄвро-2020 — 08:00 2310
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