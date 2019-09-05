Коноплянка дебютує за Шахтар у матчі проти Колоса – пряма трансляція поєдинку

Новачок Шахтаря Євген Коноплянка дебютує за новий клуб у спарингу проти Колоса. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу на "Футбол 24".

Товариський матч між Колосом та Шахтарем розпочнеться об 11:00. Відзначимо, що Євген Коноплянка дебютує за "гірників" у цьому матчі.

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Додамо, що трансляція першого тайму матчу пройде на офіційному сайті Шахтаря, а другий вже на YouTube-каналі "гірників".