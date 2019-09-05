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Шевченко: Коноплянку отправили на спарринг против Колоса, чтобы он получил игровую практику

11:29 162 Читати українською
Шевченко: Коноплянку отправили на спарринг против Колоса, чтобы он получил игровую практику
Коноплянка и Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему отпустил Евгения Коноплянку к Шахтеру на спарринг с Колосом.

"Для меня, как для тренера сборной, важно, чтобы Женя играл, постоянно получал игровую практику и выступал в хорошем клубе.

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Шахтер – ведущая команда Украины вместе с Динамо. "Горняки" будут представлять страну в Лиге чемпионов. Важно, чтобы Женя выиграл конкуренцию и играл.

Необходимо, чтобы Женя вообще начал играть и набирать кондиции. Ради этого мы и отправляем его в клуб, чтобы он получил игровую практику там. Затем он вернется к нам, и мы уже будем смотреть, что делать дальше", – поделился Шевченко в комментарии Tribuna.

Отметим, что спарринг между Шахтером и Колосом начался в 11:00, а Коноплянка вышел в стартовом составе "горняков".

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Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Колос Колос Шахтер Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Трансферы Шахтера
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