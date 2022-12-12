Збірна Польщі вже розмірковує щодо майбутнього наставника команди після вильоту з ЧС-2022.

Контракт чинного головного тренера збірної Польщі Чєслава Міхнєвіча завершується вже в кінці цього року, тож Польський футбольний союз розмірковує щодо майбутнього наставника, повідомляє Przegladsportowy.onet.

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Президент футбольного союзу Цезари Кулеша проводив переговори з Мацеєм Скоржею, тренером Урава Ред Даймондс, але той відмовився. Серед альтернативних варіантів є Андрій Шевченко. Втім, це не означає, що Міхнєвіч покине посаду.

Зауважимо, що Польща вилетіла з ЧС-2022 на стадії 1/8 фіналу, програвши Франції (3:1). Щодо Шевченка, то Андрія Миколайовича раніше пов'язували зі зібрною Польщі після відставки з Дженоа.

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