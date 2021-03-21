Екс-зірка Шахтаря та збірної України Андрій Воробей вірить, що 2021-й рік стане для підопічних Андрія Шевченка одним з найуспішніших в історії.

"У нинішньому році я чекаю від збірної України історичного результату. Поясню. У нашій збірній зараз зібрався дуже хороший колектив з сильним підбором футболістів, багато з яких знаходяться на піку своїх можливостей.

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Це обов'язково потрібно використовувати. Більшість хлопців, які виступають за кордоном, грають в основі своїх команд. У збірній зараз та атмосфера, яка дозволяє вирішувати максимальні завдання. Якщо хтось навіть з якихось причин пропускає поєдинок, у Андрія Шевченка є з кого вибирати. Тому я дуже хочу і сподіваюся на те, що "синьо-жовті" у своїй групі кваліфікуються на чемпіонат світу з першого місця. А на майбутньому Євро виступлять так, щоб нашу команду запам'ятали надовго. Тільки дуже важливо, щоб в 2021 році коронавірус не вніс свої корективи у змагальний процес", – сказав Воробей у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі – 28 березня проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану.

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