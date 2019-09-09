Шевченко: Дніпро-Арена – чудовий стадіон, хочеться побачити якомога більше вболівальників на матчі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від товариського матчу проти Нігерії.

"Чим корисний спаринг проти Нігерії? Передусім, це пов'язано з тим, що зараз проводиться дуже багато спарених ігор, йде відбір, і більшість команд якраз беруть участь в офіційних матчах.

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Ця дата – не день товариських ігор, тому знайти європейського суперника було дуже важко. Саме тому асоціація вирішила зіграти з африканською командою. Це дуже хороша команда, призер Кубка Африки. Буде цікаво проти них зіграти.

Ротація однозначно буде. Я дам можливість зіграти гравцям, які мають менше ігрового часу, але будемо балансувати. У нас є ще один день, подивимося. У деяких хлопців є проблеми, хоча всі тренувалися сьогодні. Подивимося, чи хлопці відновилися після штучного поля, рішення щодо складу приймемо вже у день гри.

В першу чергу, я хочу запросити всіх на цю гру. Хочеться, щоб люди приїхали і підтримали команду. Дійсно, ми дуже давно не грали на цьому стадіоні. Дуже хороші спогади, прекрасна арена, відмінне поле. Тим більше, ми перемогли тут англійців – 1:0", – поділився Шевченко у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

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Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня на Дніпро-Арені, початок гри о 21:30.