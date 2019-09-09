toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шевченко: Днепр-Арена – отличный стадион, хочется увидеть как можно больше болельщиков на матче

11:32 26 Читати українською
Шевченко: Днепр-Арена – отличный стадион, хочется увидеть как можно больше болельщиков на матче
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Нигерии.

 

"Чем полезен спарринг против Нигерии? В первую очередь, это связано с тем, что сейчас проводится очень много спаренных игр, идет отбор, и большинство команд как раз участвуют в официальных матчах.

Украина – Нигерия: расписание предматчевых мероприятий накануне товарищеского матча

Эта дата – не день товарищеских игр, поэтому найти европейского соперника было очень трудно. Именно из-за этого ассоциация решила сыграть с африканской командой. Это очень хорошая команда, призер Кубка Африки. Будет интересно против них сыграть.

Ротация однозначно будет. Я дам возможность сыграть игрокам, которые имеют меньше игрового времени, но будем балансировать. У нас есть еще один день, посмотрим. У некоторых ребят есть проблемы, хотя все тренировались сегодня. Посмотрим, чтобы ребята восстановились после искусственного поля, решение по составу примем уже в день игры.

В первую очередь, я хочу пригласить всех на эту игру. Хочется, чтобы люди приехали и поддержали команду. Действительно, мы очень давно не играли на этом стадионе. Очень хорошие воспоминания, прекрасная арена, отличное поле. Тем более, мы победили здесь англичан – 1:0", – поделился Шевченко в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10-го сентября на Днепр-Арене, начало игры в 21:30.

blog_ava
Рух – Черноморец: на трибунах заметили VIP-гостя, или Как тренер Динамо мотивировал львовский клуб на победу
00:10
549
Теги
Нигерия Нигерия Днепр-Арена Украина Украина Сборная Украины Украина - Нигерия Товарищеские матчи Андрей Шевченко Андрей Шевченко Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
35
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук