Шевченко: Днепр-Арена – отличный стадион, хочется увидеть как можно больше болельщиков на матче

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Нигерии.

"Чем полезен спарринг против Нигерии? В первую очередь, это связано с тем, что сейчас проводится очень много спаренных игр, идет отбор, и большинство команд как раз участвуют в официальных матчах.

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Эта дата – не день товарищеских игр, поэтому найти европейского соперника было очень трудно. Именно из-за этого ассоциация решила сыграть с африканской командой. Это очень хорошая команда, призер Кубка Африки. Будет интересно против них сыграть.

Ротация однозначно будет. Я дам возможность сыграть игрокам, которые имеют меньше игрового времени, но будем балансировать. У нас есть еще один день, посмотрим. У некоторых ребят есть проблемы, хотя все тренировались сегодня. Посмотрим, чтобы ребята восстановились после искусственного поля, решение по составу примем уже в день игры.

В первую очередь, я хочу пригласить всех на эту игру. Хочется, чтобы люди приехали и поддержали команду. Действительно, мы очень давно не играли на этом стадионе. Очень хорошие воспоминания, прекрасная арена, отличное поле. Тем более, мы победили здесь англичан – 1:0", – поделился Шевченко в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

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Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10-го сентября на Днепр-Арене, начало игры в 21:30.