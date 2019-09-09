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Україна – Нігерія: розклад передматчевих заходів напередодні товариського матчу

11:02 576 Читать на русском
Україна – Нігерія: розклад передматчевих заходів напередодні товариського матчу
Яремчук та Миколенко на тренуванні збірної України / УАФ

Збірна України проведе декілька передматчевих заходів напередодні товариського матчу проти Нігерії.

 

Збірна України проведе відкрите тренування 9-го вересня на Дніпро-Арені напередодні товариського матчу проти Нігерії, передає офіційний сайт УАФ.

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Початок заходу запланований на 19:00. Окрім цього, відбудеться передматчева прес-конференція Андрія Шевченка, початок о 18:30. Відзначимо, що Нігерія проведе тренування 10-го вересня о 17:30, а прес-конференція наставника "суперорлів" Гернота Рора – о 17:00.

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня на Дніпро-Арені, початок гри о 21:30.

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Україна – Нігерія: у заявці африканців 22 гравці
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Україна Україна Нігерія Нігерія Збірна України Товариські матчі Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Нігерія
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