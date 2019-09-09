toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Україна – Нігерія: у заявці африканців 22 гравці

09:42 1444 Читать на русском
Україна – Нігерія: у заявці африканців 22 гравці
Ахмед Муса / Guardian Nigeria

Збірна Нігерії вилетіла до Дніпра у складі 22 гравців напередодні товариського матчу проти України.

 

Головний тренер збірної Нігерії везе до України 22 гравців, інформує офіційний сайт Федерації футболу Нігерії.

Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси

Відзначається, що у складі нігерійців відсутній зірковий форвард Ахмед Муса, який отримав пошкодження напередодні матчу.

Воротарі: Узохо, Езенва, Окою.

Захисники: Айна, Авазієм, Еконг, Балогун, Коллінс, Аджайє, Ідову.

Півзахисники: Івобі, Есіто, Етобо, Іхеаначо, Арібо.

Нападники: Осімхен, Сімон, Майя, Калу, Чуквуєзе, Онуачу, Бонавентуре.

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня, початок гри о 21:30.

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна

blog_ava
Венгер: Арсенал хотів підписати Мессі разом з Фабрегасом
00:05
773
Теги
Україна Україна Нігерія Нігерія Збірна України Україна - Нігерія Ахмед Муса Ахмед Муса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
18
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук