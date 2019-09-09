Україна – Нігерія: у заявці африканців 22 гравці

Збірна Нігерії вилетіла до Дніпра у складі 22 гравців напередодні товариського матчу проти України.
Головний тренер збірної Нігерії везе до України 22 гравців, інформує офіційний сайт Федерації футболу Нігерії.
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Відзначається, що у складі нігерійців відсутній зірковий форвард Ахмед Муса, який отримав пошкодження напередодні матчу.
Воротарі: Узохо, Езенва, Окою.
Захисники: Айна, Авазієм, Еконг, Балогун, Коллінс, Аджайє, Ідову.
Півзахисники: Івобі, Есіто, Етобо, Іхеаначо, Арібо.
Нападники: Осімхен, Сімон, Майя, Калу, Чуквуєзе, Онуачу, Бонавентуре.
Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня, початок гри о 21:30.
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