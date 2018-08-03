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ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Шевченко: Динамо больше хотело победить

21:32 86 Читати українською
Шевченко: Динамо больше хотело победить
Андрей Шевченко / Фото: соцсети

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча 3 тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

"Анализировать будут тренера. Динамо победило, потому что больше хотело. У них стартует ЛЧ, команда в хорошем физическом состоянии, есть желание.

Беседин зацепился за все мячи, оборонялся, атаковал. Не знаю, какие планы у клуба, но как игрок сборной он сыграл на уровне.

Динамо выбрало правильную тактику, не создавали пространства для соперника. Шахтеру было трудно, они владели инициативой, но моментов не было. Динамо больше хотело забить, игра хорошей получилась. Приятно, что пришло столько людей.

Коваленко поменял несколько позиций сегодня, по желанию и структуре игры вопросов к нему нет, пусть набирает и играет", – сказал он в эфире программы" Профутбол ".

Динамо победило Шахтер благодаря голу Вербича

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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