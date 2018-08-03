Шевченко: Динамо больше хотело победить

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча 3 тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

"Анализировать будут тренера. Динамо победило, потому что больше хотело. У них стартует ЛЧ, команда в хорошем физическом состоянии, есть желание.

Беседин зацепился за все мячи, оборонялся, атаковал. Не знаю, какие планы у клуба, но как игрок сборной он сыграл на уровне.

Динамо выбрало правильную тактику, не создавали пространства для соперника. Шахтеру было трудно, они владели инициативой, но моментов не было. Динамо больше хотело забить, игра хорошей получилась. Приятно, что пришло столько людей.

Коваленко поменял несколько позиций сегодня, по желанию и структуре игры вопросов к нему нет, пусть набирает и играет", – сказал он в эфире программы" Профутбол ".

Динамо победило Шахтер благодаря голу Вербича