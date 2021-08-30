Андрй Шевченко мав нагоду перебратися в Азію після роботи зі збірною України.

Асоціація футболу Узбекистану розглядала варіант із запрошенням екс-керманича "синьо-жовтих", повідомляє Профутбол Digital з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

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Шевченко попрощався зі збірною України 1 серпня. 44-річний фахівець не виключав, що буде розглядати призначення в інші збірні. Втім, новим місцем роботи точно стане не Узбекистан. Азійці вже зробили ставку на легенду словенського футболу – Сречко Катанеца.

Додамо, що Узбекистан втратив усі шанси вийти на чемпіонат світу 2022 року, тому команда може готуватися до наступного циклу.

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