Андрей Шевченко имел возможность перебраться в Азию после работы со сборной Украины.

Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением экс-рулевого "сине-желтых", сообщает Профутбол Digital со ссылкой на журналиста Владимира Зверова.

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Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа. 44-летний специалист не исключал, что будет рассматривать назначение в другие сборные. Впрочем, новым местом работы точно станет не Узбекистан. Азиаты уже сделали ставку на легенду словенского футбола – Сречко Катанеца.

Добавим, что Узбекистан потерял все шансы выйти на чемпионат мира 2022 года, поэтому команда может готовиться к следующему циклу.

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