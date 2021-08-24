Президент України Володимир Зеленський у рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України нагородив колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Шевченко пригадав найяскравіший момент за час роботи зі збірною України

Легенда українського і світового футболу отримав орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня, який вручається за державне будівництво, зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за видатні благодійну, гуманістичну та громадську діяльність. До слова, найвищий ступінь ордена Ярослава Мудрого – 1-й.

Зазначимо, що у Шевченка є й інші нагороди: Звання Герой України з врученням ордена Держави, Кавалер ордена За заслуги 1-го ступеня, Кавалер ордена За мужність 3-го ступеня, Командор ордена Зірки Італії.

Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України з 2016 року і дійшов з нею до чвертьфіналу Євро-2020. На початку серпня фахівець покинув національну команду.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною