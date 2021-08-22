Шевченко не виключає призначення в іншу збірну – сенсаційні плани екс-тренера України
Андрій Шевченко розповів, чого очікує від наступного етапу своєї кар'єри.
"Мав невелику відпустку із сім'єю, нарешті вдалося відпочити. Можу подивитись футбол без нервів. Ми не розглядали ніякі варіанти до завершення контракту. Зараз я вільний, треба буде дивитись деякі варіанти. Це стосується клубів і інших збірних також. Подивимося. Я розумію, що зараз є час, тому скористаюся можливістю з'їздити в інші клуби, поговорити з іншими тренерами.
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Мені буде цікавий проект загалом. Це має бути щось амбітне, завжди приємно працювати з такими командами. Повторю, це може бути клуб або інша збірна. Ми розглядаємо різні варіанти", – заявив Шевченко у коментарі Великому футболу.
Нагадаємо, 1 серпня 44-річний фахівець оголосив про відхід зі збірної України. Шевченко провів 5 років на чолі "синьо-жовтих" і дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020.
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