"Мав невелику відпустку із сім'єю, нарешті вдалося відпочити. Можу подивитись футбол без нервів. Ми не розглядали ніякі варіанти до завершення контракту. Зараз я вільний, треба буде дивитись деякі варіанти. Це стосується клубів і інших збірних також. Подивимося. Я розумію, що зараз є час, тому скористаюся можливістю з'їздити в інші клуби, поговорити з іншими тренерами.

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Мені буде цікавий проект загалом. Це має бути щось амбітне, завжди приємно працювати з такими командами. Повторю, це може бути клуб або інша збірна. Ми розглядаємо різні варіанти", – заявив Шевченко у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, 1 серпня 44-річний фахівець оголосив про відхід зі збірної України. Шевченко провів 5 років на чолі "синьо-жовтих" і дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020.

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