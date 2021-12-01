"Він тиха людина, яку не так легко вивести з рівноваги. Шевченко дуже хотів тренувати клуб після свого досвіду у збірній України. Тренування у Дженоа щодня різні. Приходимо на базу вранці, йдемо увечері. Все має готуватися досконало.

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Можна порівняти Піолі з Анчелотті. За характером це два спокійні тренери, які звертаються до команди стримано, аналізуючи все правильно, навіть після поразок. У Шеви такий самий характер, це не Гаттузо. Він спокійна людина, яка намагається розібратися у речах глибоко, через діалог. Ми навряд побачимо, як він гучно протестує за межами поля. Можливо, це станеться зі мною, але не з ним", – резюмував Тассотті у коментарі Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. У перших двох матчах на чолі "грифонів" українець поступився Ромі (0:2) і розписав нічию з Удінезе (0:0). Вже сьогодні, 1 грудня, його команда на власному полі прийматиме Мілан. Початок зустрічі о 21:45.

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