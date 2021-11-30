"Команда має бути дуже мотивованою, проявити характер. Матч буде дуже складним, треба багато працювати. Мілан – дуже сильний суперник. Зміни у стартовому складі? У нас сьогодні буде тренування, ще одне – завтра. Побачимо, у яких кондиціях гравці і тоді приймемо рішення.

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Звісно, грати проти Мілана – це дуже емоційна подія. Але я намагаюся блокувати емоції, адже це частина моєї роботи, частина життя. Я – професіонал. Обіцяю вболівальникам Дженоа, що зроблю все можливе, аби створити проблеми для Мілана. Я завжди вболіваю за Мілан, але не у матчі проти Дженоа.

Ми повинні зберегти структуру гри, яку продемонстрували в попередніх матчах, міцність. Згодом будемо прогресувати – намагатися краще контролювати м’яч, краще контролювати гру.

Мілан програв двічі поспіль, але Мілан грає у красивий футбол. Я подивився багато їхніх матчів. Вони добре грають, створюють багато моментів. Нам треба бути уважними. Я дуже вдячний вболівальникам за їхню підтримку. Це дуже важливо для команди. Сподіваюся завтра вони будуть нашим 12-м гравцем", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, поєдинок між Дженоа та Міланом відбудеться у середу, 1 грудня. Початок зустрічі о 21:45.

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