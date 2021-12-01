"Он тихий человек, которого не так легко вывести из равновесия. Шевченко очень хотел тренировать клуб после своего опыта в сборной Украины. Тренировки у Дженоа каждый день разные. Приходим на базу утром, уходим вечером. Все должно готовиться идеально.

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Можно сопоставить Пиоли с Анчелотти. По характеру это два спокойных тренера, которые обращаются к команде сдержанно, анализируя все правильно, даже после поражений. У Шевы такой же характер, это не Гаттузо. Он спокойный человек, пытающийся разобраться в вещах глубоко, через диалог. Мы вряд ли увидим, как он громко протестует возле поля. Возможно, это произойдет со мной, но не с ним", – заключил Тассотти в комментарии Tuttomercatoweb.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. В первых двух матчах во главе "грифонов" украинец уступил Роме (0:2) и расписал ничью с Удинезе (0:0). Уже сегодня, 1 декабря, его команда на своем поле будет принимать Милан. Начало встречи в 21:45.

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