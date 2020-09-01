"За жеребкуванням стежив у текстовій трансляції. Якщо ми хочемо грати у груповому етапі Ліги чемпіонів, маємо проходити будь-якого суперника з тих, які нам могли попастися.

Динамо – АЗ: матч кваліфікації Ліги чемпіонів може відбутись на нейтральному полі через коронавірус

Вважаю, усі команди на цій стадії приблизно однакові за рівнем, хіба що Бенфіка вище, але вона нам випасти не могла. Радує, що матч пройде в Києві. Для нас звичніше грати два матчі, але цього разу доведеться обмежитися одним. Повторюся, добре, що він для нас домашній, у цьому плані у нас є перевага.

Про АЗ багато не знаю, бачив тільки один їхній матч – проти Вікторії (Пльзень), коли вони зрівняли рахунок у компенсований час із пенальті, а потім в екстра-таймах забили ще два м'ячі. Складається враження, що ця команда сильна, з характером, вони добре ведуть верхову боротьбу, утім, як і наші команди. У них є схема, за якою вони постійно грають, і нічого в ній не змінюють. Може, проти нас вони захочуть щось змінити – подивимося", – цитує слова Шепелєва офіційний сайт киян.

Поєдинок Динамо – АЗ запланований на 15-16 вересня. У випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари Рапід – Гент.

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