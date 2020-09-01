Поєдинок третього кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо – АЗ може відбутись не в Києві, як це планувалось раніше.

Перший матч Динамо у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів може відбутись на нейтральному полі, повідомляє Футбол News.

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Це пов'язано з несприятливою епідеміологічною ситуацією в Україні та Києві зокрема. Наразі УЄФА вивчає це питання та найближчим часом прийме рішення, де відбудеться поєдинок Динамо. До слова, попередньо матч має пройти у столиці України 15 або 16 вересня, а у випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари Рапід – Гент.

Зазначимо, що за минулу добу, 31 серпня, в Україні коронавірус підтвердили у 2 088 людей. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили вже у 123 303 людей.

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