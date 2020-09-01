"За жеребьевкой следил по текстовой трансляции. Если мы хотим играть в групповом этапе Лиги чемпионов, мы должны проходить любого соперника из тех, которые нам могли попасться.

Динамо – АЗ: матч квалификации Лиги чемпионов может состояться на нейтральном поле из-за коронавируса

Считаю, все команды на этой стадии примерно равны по уровню, разве что Бенфика повыше, но она нам выпасть не могла. Поэтому особых предпочтений у меня не было. Радует, что матч пройдет в Киеве. Для нас более привычно играть два матча, но в этот раз придется ограничится одним. Повторюсь, хорошо, что он для нас домашний, в этом плане у нас есть преимущество.

Об АЗ много не знаю, видел только один их матч – против Виктории (Пльзень), когда они сравняли счет в компенсированное время с пенальти, а затем в экстра-таймах забили еще два мяча. Складывается впечатление, что эта команда сильная, с характером, они хорошо ведут верховую борьбу, впрочем, как и наши команды. У них есть схема, по которой они постоянно играют, и ничего в ней не меняют. Может, против нас они захотят что-то изменить – посмотрим", – цитирует слова Шепелева официальный сайт киевлян.

Поединок Динамо – АЗ запланирован на 15-16 сентября. В случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид – Гент.

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