Шедевральний гол, нереалізований пенальті та червона картка у відеоогляді матчу Монпельє – Ліон

Матч третього туру Ліги 1 подарував сенсаційний результат з великою кількістю моментів.

Господарі захопили ініціативу з перших хвилин, що відверто шокувало Ліон. Монпельє марнував момент за моментом, а зіркова атака гостей перебувала в затінку. Оборона "ткачів" дала тріщину під завісу першого тайму, коли Денаєр зіграв рукою після прострілу з правого флангу. Однак, Анді Делор пробачив Ліон, пробивши з "точки" у стійку.

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Проте, довго сумувати фанатам Монпельє не довелося. Уже через 5 хвилин шедевральним голом відзначився Арно Суке: хтось із захисників Ліона вибив м'яч після затяжної атаки "паладинів", але прямо на оборонця, а той гарматним пострілом із льоту ввігнав м'яч під перекладину – 1:0!

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У другій половині реваншистські наміри Ліона безглуздо перекреслив Юссуф Коне. На 51-й хвилині малієць атакував суперника в неігровому епізоді й заслужено пішов з поля. Після цього, до фінального свистка, гра була рівною, але цифри на табло так і не змінились – 1:0.