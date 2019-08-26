Розгромна перемога ПСЖ на фоні мовчання топ-форвардів у відеоогляді матчу проти Тулузи

Парі Сен-Жермен завдав нищівної поразки Тулузі в матчі 3-го туру французької Ліги 1. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Франції, Ліга 1, 3-й тур

ПСЖ – Тулуза – 4:0

Голи: Шупо-Мотінг, 50, 75, Гонсалвес, 55 (аг), Маркіньйос, 83

Незабитий пенальті: Ді Марія, 71 (ПСЖ)

Ліга 1: ПСЖ розтрощив Тулузу завдяки дублю Шупо-Мотінга, Нім здійснив камбек у матчі з Монако

Забивати парижани почали зі старту другого тайму. На 50-й хвилині Ерік-Максім Шупо-Мотінг, який замінив травмованого Кавані, накрутив усю оборону "фіалок", класно розвернувся і влучно пробив у нижній кут. Уже через 5 хвилин Гонсалвес невдало зупинив простріл і відзначився автоголом.

Збільшувати перевагу ПСЖ повинен був Анхель Ді Марія, але не зумів переграти Рене з одинадцятиметрової позначки. Виправляти становище взявся Шупо-Мотінг: камерунець гарматним пострілом після передачі Берната зробив рахунок розгромним. А фінальну крапку в побитті окситанців поставив Маркіньйос – бразилець круто пробив головою після навісу Ді Марії з кутового.