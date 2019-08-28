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Шедевральный гол, нереализованный пенальти и красная карточка в видеообзоре матча Монпелье – Лион

00:30 20 Читати українською
Шедевральный гол, нереализованный пенальти и красная карточка в видеообзоре матча Монпелье – Лион
Монпелье – Лион / Damien LG

Матч третьего тура Лиги 1 подарил сенсационный результат с большим количеством моментов.

 

Хозяева захватили инициативу с первых минут, что откровенно шокировало Лион. Монпелье упускал момент за моментом, а звездная атака гостей находилась в тени. Оборона "ткачей" дала трещину под занавес первого тайма, когда Денаер сыграл рукой после прострела с правого фланга. Однако, Анди Делор простил Лион, пробив с "точки" в штангу.

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Впрочем, долго грустить фанатам Монпелье не пришлось. Уже через 5 минут шедевральным голом отметился Арно Суке: кто-то из защитников Лиона выбил мяч после затяжной атаки "паладинов", но прямо на защитника, а тот пушечным выстрелом с лету вогнал мяч под перекладину – 1:0!

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Во второй половине реваншистские намерения Лиона глупо перечеркнул Юссуф Коне. На 51-й минуте малиец атаковал соперника в неигровом эпизоде и заслуженно ушел с поля. После этого, до финального свистка, игра была равной, но цифры на табло так и не изменились – 1:0.

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Монпелье - Лион Лион Лион Монпелье Монпелье Франция Видеоновости
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