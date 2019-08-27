toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР ДИНАМО

Кабай перейшов у Сент-Етьєн

27 серпня 22:25 1068 Читать на русском
Кабай перейшов у Сент-Етьєн
Йоан Кабай / Офіційний сайт Сент-Етьєна

Колишній півзахисник Ньюкасла і ПСЖ повернувся у рідний чемпіонат.

Сент-Етьєн на офіційному сайті оголосив про підписання Йоана Кабая.

Ренату Санчеш приєднався до Лілля

Хавбек уклав однорічний контракт. Останнім клубом досвідченого француза був аравійський Аль-Наср, який він покинув у січні цього року і отримав статус вільного агента. Раніше Кабай виступав за такі французькі клуби як Лілль (2003-2011) та ПСЖ (2014-15).

Найбагатша людина Англії стала власником Ніцци

У активі 33-річного гравця є 26 матчів і два голи за збірну Франції. Один з них – м'яч у ворота України на Євро-2012.

blog_ava
"Відпустіть мене!" – Тайсон мріє про перехід у Рому, фани його атакують, а бос Фонсеки не хоче приймати вимоги Шахтаря
27 серпня
9247
Теги
Франція Трансфери Йоан Кабай Йоан Кабай Сент-Етьєн Сент-Етьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
27
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук