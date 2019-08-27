Кабай перейшов у Сент-Етьєн

Колишній півзахисник Ньюкасла і ПСЖ повернувся у рідний чемпіонат.

Сент-Етьєн на офіційному сайті оголосив про підписання Йоана Кабая.

Ренату Санчеш приєднався до Лілля

Хавбек уклав однорічний контракт. Останнім клубом досвідченого француза був аравійський Аль-Наср, який він покинув у січні цього року і отримав статус вільного агента. Раніше Кабай виступав за такі французькі клуби як Лілль (2003-2011) та ПСЖ (2014-15).

Найбагатша людина Англії стала власником Ніцци

У активі 33-річного гравця є 26 матчів і два голи за збірну Франції. Один з них – м'яч у ворота України на Євро-2012.