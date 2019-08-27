Кабай перейшов у Сент-Етьєн

Ліга чемпіонів — 00:00 563
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Кваліфікація ЛЧ: Олімпіакос розібрався із Краснодаром, Динамо Загреб і Црвена Звезда теж здобули путівки в груповий етап
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Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієїОвертайм — 27 серп 1366
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Ярмоленко не потрапив у заявку Вест Хема на матч Кубка ліги проти НьюпортаАнглія — 27 серп 741
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"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде ЕспаньйолУкраїна — 27 серп 6918
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Зідан втрачає довіру керівництва Реала – для француза настає момент істиниІспанія — 27 серп 2207