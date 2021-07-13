Шедевр Ярмоленка претендує на звання найкращого гола Євро-2020
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко може отримати солідне визнання за підсумками чемпіонату Європи.
УЄФА на офіційному сайті опублікував підбірку найкрасивіших голів Євро, пропонуючи обрати найкращий.
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Серед претендентів на перемогу в номінації є м'яч Андрія Ярмоленка, яким той відзначився у матчі "синьо-жовтих" проти Нідерландів (2:3). Загалом на Євро вінгер провів 5 поєдинків, забивши двічі та стільки ж разів асистувавши.
На звання найкращого гола європейської першості також претендують де Брюйне (Бельгія), Дамсгор (Данія), Інсіньє, К'єза (обидва – Італія), Модріч (Хорватія), Мората (Іспанія), Погба (Франція), Роналду (Португалія) і Шик (Чехія).
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