Швеція розгромила Косово (3:0) у матчі відбору на ЧС-2022, а гол Александра Ісака став окрасою зустрічі. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

ЧС-2022, кваліфікація. 7 тур

Група В

Швеція – Косово – 3:0

Голи: Форсберг, 29 (пен), Ісак, 62, Квайсон, 79

В середині першого тайму рахунок відкрив Еміль Форсберг, який забивав Україні на Євро-2020. Лідер збірної Швеції впевнено виконав пенальті.

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А от у другому таймі вболівальники побачили справжній шедевр, автором якого став Александр Ісак. Форвард Реал Сосьєдада розкішним ударом у дальній верхній кут подвоїв перевагу скандинавів, які під завісу матчу забили ще один гол.

3:0 – Швеція відстає від Іспанії на 1 пункт, але має гру в запасі. Косово йде передостаннім, маючи 4 очки.

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