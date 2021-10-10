Шедевр "нового Ібрагімовіча" у відеоогляді матчу Швеція – Косово – 3:0
Швеція розгромила Косово (3:0) у матчі відбору на ЧС-2022, а гол Александра Ісака став окрасою зустрічі. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
ЧС-2022, кваліфікація. 7 тур
Група В
Швеція – Косово – 3:0
Голи: Форсберг, 29 (пен), Ісак, 62, Квайсон, 79
В середині першого тайму рахунок відкрив Еміль Форсберг, який забивав Україні на Євро-2020. Лідер збірної Швеції впевнено виконав пенальті.
ЧС-2022, відбір: Сербія очолила групу, Швеція розгромила Косово і наблизилася до Іспанії – всі результати
А от у другому таймі вболівальники побачили справжній шедевр, автором якого став Александр Ісак. Форвард Реал Сосьєдада розкішним ударом у дальній верхній кут подвоїв перевагу скандинавів, які під завісу матчу забили ще один гол.
3:0 – Швеція відстає від Іспанії на 1 пункт, але має гру в запасі. Косово йде передостаннім, маючи 4 очки.
"Ну що, фанати Маліновського, ви заспокоїлися?": Петраков відповів критикам перемогою, або Чому незамінних гравців немає