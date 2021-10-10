Швеция разгромила Косово (3:0) в матче отбора на ЧМ-2022, а гол Александра Исака стал украшением встречи. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

ЧС-2022, квалификация. 7 тур

Группа В

Швеция – Косово – 3:0

Голы: Форсберг, 29 (пен), Исак, 62, Квайсон, 79

В середине первого тайма счет открыл Эмиль Форсберг, который забивал Украине на Евро-2020. Лидер сборной Швеции уверенно исполнил пенальти.

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А вот во втором тайме болельщики увидели настоящий шедевр, автором которого стал Александр Исак. Форвард Реал Сосьедада роскошным ударом в дальний верхний угол удвоил преимущество скандинавов, которые под занавес матча забили еще один гол.

3:0 – Швеция отстает от Испании на 1 пункт, но имеет игру в запасе. Косово идет предпоследним, имея 4 очка.

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