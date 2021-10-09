ЧС-2022, відбір: Литва набрала перші очки, обігравши Болгарію – український арбітр призначив пенальті
У суботу, 9 жовтня, продовжився 7-й тур відбору на Мундіаль у Катарі. Рахунки і огляд матчів у групах А, В та С – в цій новині на "Футбол 24".
ЧС-2022, кваліфікація. 7 тур
Група С
Литва – Болгарія – 3:1
Голи: Ласіцкас, 18, Черних, 82, 84 – Десподов, 64
Нереалізований пенальті: Ілієв, 14 (Болгарія)
Швейцарія – Північна Ірландія – початок о 21:45
Група А
Азербайджан – Ірландія – початок о 19:00
Люксембург – Сербія – початок о 21:45
Група В
Грузія – Греція – початок о 19:00
Швеція – Косово – початок о 19:00
Першими свій поєдинок у Вільнюсі зіграли Литва з Болгарією – аутсайдери групи С. Литовці програли всі 5 попередніх матчів і замикали турнірну таблицю, а болгари з 5-ма пунктами йшли четвертими. Господарі відкрили рахунок вже на 18-й хвилині – відзначився Ласіцкас, який завершив контратаку литовців після обрізки гостей в центрі поля. Щоправда, перед цим розкішний шанс втратила Болгарія. Український арбітр Євген Арановський призначив пенальті, але Ілієв жахливим ударом покотив м'яч в руки кіперу литовців.
У другому таймі гості відігралися. Влучний удар до свого активу записав Десподов. Але литовці впродовж останньої десятихвилинки забили двічі – дубль в активі Черних. Від такого Болгарія вже не оговталася. 3:1 – Литва набрала перші очки у відборі, але все ще остання з трьома пунктами. У болгар залишилося 5. Що стосується арбітражу, то Арановський, окрім вже згаданого пенальті, показав 7 жовтих карток.
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