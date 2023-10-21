Челсі розписав нічию з Арсеналом (2:2) в рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",

Героєм першої години матчу став Михайло Мудрик. Спочатку українець заробив пенальті, який реалізував Палмер, а потім забив сам. Дискусії щодо того, бив Мудрик чи просто невдало навісив, не вщухатимуть ще довго. Втім, підсумок один – вийшов неймовірно красивий гол. Звісно, не без помилки Давіда Райї.

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Челсі не зміг вберегти перевагу в два м'ячі. Камбек почався з катастрофи імені Роберта Санчеса. Голкіпер "синіх" віддав погану передачу, після якої Деклан Райс забив у порожні ворота. Крапку поставив Троссар.