Челси расписал ничью с Арсеналом (2:2) в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",

Героем первого часа матча стал Михаил Мудрик. Сначала украинец заработал пенальти, для Палмера, а затем забил сам. Дискуссии по поводу того, бил Мудрик или просто неудачно навесил, не будут утихать еще долго. Впрочем, итог один – получился невероятно красивый гол. Конечно, не без ошибки Давида Райи.

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Челси не сумел уберечь преимущество в два мяча. Камбэк начался с катастрофы имени Роберта Санчеса. Голкипер "синих" отдал плохую передачу, после которой Деклан Райс забил в пустые ворота. Точку поставил Троссар.