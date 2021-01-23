Кортрейк мінімально поступився Серкль Брюгге попри гол Макаренка, а Мехелен розбив Ейпен у матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 21-й тур

Мехелен – Ейпен – 3:0

Голи: Хайреманс, 26, Мрабті, 47, де Камарго, 74

Кортрейк – Серкль Брюгге – 1:2

Голи: Макаренко, 45 – Угбо, 23, Павловіч, 28

Мехелен зі Шведом у складі розбив Ейпен. Щоправда, обійшлось без результативних дій українця. Хайреманс у першому таймі добив м'яч у ворота після удару Шведа з-за меж штрафного. По перерві Мрабті забив після флангової передачі Велша, а де Камарго добив суперника. Українець же провів на полі 82 хвилини.

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Кортрейк мінімально поступився Серкль Брюгге. Гості ще до 30 хвилини оформили комфортну перевагу зусиллями Угбо та Павловіча. Кортрейк один м'яч відіграв, а головним героєм став Макаренко: партнер викотив йому м'яч під удар, а Євген з лівої поцілив під ближню стійку. На жаль, у другій половині команда українця так і не змогла зрівняти рахунок.

Таким чином, Мехелен та Кортрейк зрівнялись за набраними очками – команди українців поділяють 12 та 13 місця відповідно з 29 пунктами у активі.

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